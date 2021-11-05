Прогріє до +20. Прогноз погоди в Україні на 5 листопада (карта)

П'ятниця порадує українців хорошою погодою у більшості регіонів/Колаж: Сьогодні
У п'ятницю, 5 листопада, в Україні очікується ясна погода, окрім західної частини країни. Водночас незабаром може випасти сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня дощі прогнозують у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. В решті регіонів очікується суха, ясна погода. Вітер — 5-10 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +12 до +16 градусів. На сході температура повітря становитиме 15-18 градусів тепла.
У північних регіонах очікується +14-19 градусів. На півдні — 15-20 градусів тепла.
У Києві прогнозують +15-17 градусів, без опадів.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
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