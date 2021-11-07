Прокачування грошей. "Нафтогаз" отримує гроші від уряду за рахунок майбутнього видобутку та погашає борг "Укрнафти"

Корбан розповів про підводне каміння позову "Укрнафти" / Фото: Колаж: Сьогодні

У олігарха Ігоря Коломойського з'явилася можливість зараз пред'явити "Нафтогазу" відсуджений колись обсяг газу, який не було оцінено.

Про це колишній партнер Ігоря Коломойського Геннадій Корбан розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Коломойським уже було відсуджено обсяг газу, але не оцінено. І ось зараз у нього з'явилася можливість це пред'явити.

"Він створив заборгованість "Укрнафти" перед державою, абсолютно навмисно – прибуток вивів, а не сплатив податки. А тепер, щоб не було заборгованості "Укрнафти" перед бюджетом, "Нафтогаз" отримує гроші від уряду за рахунок майбутнього видобутку та погашає борг "Укрнафти". Ось така схема. Якщо ви візьмете текст закону, то самі переконаєтесь у цьому. Це прокачування грошей", – сказав Корбан.

Постачання газу на умовах ПСО

"Нафтогаз" отримує 32,3 млрд грн. за постачання газу на умовах публічних спеціальних зобов'язань під час закупівлі газу. Він визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нараховано податок на прибуток у розмірі 5,8 млрд. грн.

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Пізніше "Нафтогаз" має сплатити "Укрнафті" за 2,06 млрд куб. м газу. Із цих коштів "Укрнафта" погасить 10,4 млрд грн податкового боргу, 8,7 млрд грн штрафів та 11,5 млрд грн пені (всього 30,5 млрд грн).

"Вони розраховуються за поточною ціною за газ, витрачений бог знає коли. Подивіться ціну газу в 2006 році (згідно з інфографікою на сайті "Слово і діло" – вона була 31,5 копійки за куб ). За тисячу кубів 315 гривень. А тепер порівняйте різницю між цією ціною та тисячею доларів за тисячу кубів. І начебто це не Коломойському гроші повертають, а "Укрнафті". Але якби ця сума зайшла, то йому зараз попер би прибуток", – розповів Корбан.

Позов "Укрнафти"

Журналістка в інтерв'ю зазначила, що гроші Коломойському минулого року передали спеціальним законом, а зараз він судиться знову за ці обсяги газу.

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"Мабуть, закон ухвалили, але не реалізували його. Все-таки пандемія коронавірусу, велике будівництво, де ж тут узяти зайві гроші, ще й такі. І що робить зараз Коломойський? Він каже: "Ні, ні, ви ж мені винні 2 мільярди кубів газу, а не гроші. І коли ви ухвалювали закон, газ коштував триста доларів, а зараз тисячу, тому переухвалюйте закон", – відповів Корбан.

Які тарифи пропонують українцям?

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" нагадав, що для населення газ продають за 7,42 грн/куб. А для підприємств і бюджетних підприємств – газ пропонують за ціною 13,7 грн/куб. м без ПДВ і транспортування і за 16,8 грн/куб. м із ПДВ та доставкою. Вітренко наголосив, що компанія робить все можливе для того, щоб під час опалювального сезону тарифи залишилися фіксованими для населення і не підвищувалися. Водночас він звернув увагу на те, що приватні постачальники мають право встановлювати власні тарифи на газ, які часто в рази перевищують офіційні від "Нафтогазу".

Офіційні тарифи на листопад ще не оприлюднені, але судячи з жовтневих, річна вартість газу коливається від 7,8 грн/куб до 14,9 грн/куб, а місячна – досягає 31 грн/куб.

Найвищі річні тарифи у "Херсонрегіонгазу" – 14,9 грн за кубометр, "Чернівецької обласної енергопостачальної компанії" і "Херсонської обласної енергопостачальної компанії" – 13,5 гривень. А найнижчі у "Агросинтез Трейдинг" – 7,8 грн за куб, "Євода Трейд" КП "Луцькводоканал" – 7,88 грн, "Уманьгаз Збут" і "Черкасигаз Збут" – 7,89 грн, "Нафтогазу" – 7,96 грн.

А за місячним тарифи найдорожчий газ у "Тас Енергія Країни" – 31,06 грн. А найнижчий місячний тариф у "Енерджі Трейд Груп" – 7,97 грн за куб, "Галнафтогазу" – 7,99 грн. Для жителів Полтави газ пропонують по 19,8 грн ("Полтавагаз збут"). А для одеситів по 13 грн ("Одеса-газ-постачання").

Для киян газ пропонують по 30,05 гривень за кубометр (постачальник "Київгазенерджі"). У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр. Отже, порівняно з літом ціна злетіла удвічі. А в середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

Крім того, українцям, яких перевели до постачальника "останньої надії", доведеться платити за кубометр 16,58 грн/куб. м замість фіксованих у більшості газзбутів 7,96 грн/куб. м. Таким постачальником є "Нафтогаз". Але постачальником "останньої надії" він може бути лише 60 днів.

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