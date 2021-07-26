Прокуратура вирішила долю скандального спорткомплексу "Схід", за який проливалася кров

Спорткомплекс "Схід" та Будинок культури "Дніпро" продали з аукціону для погашення боргів "Київського радіозаводу". Зараз – повернули державі

Київська міська прокуратура повернула державі 13 об’єктів Державного підприємства "ВО "Київський радіозавод", в тому числі проданий на аукціоні спорткомплекс "Схід" та Будинок культури "Дніпро". Слідчі встановили, що аукціони з продажу майна, загальна площа якого становить майже 38 тис. кв метрів, були проведені з низкою порушень.

Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

Як встановила прокуратура, у 2016 році у межах справи про банкрутство ДП Виробниче об’єднання "Київський радіозавод" ліквідатором на користь комерційних структур було відчужено 13 приміщень державного підприємства. Серед цих об’єктів були споруди соціального призначення – спорткомплекс "Схід" та Будинок культури "Дніпро", а також інші приміщення по вул. Бориспільській, Привокзальній та Лісній.

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Разом з цим прокуратурою було встановлено, що під час аукціону майно вивели з державної власності за заниженою вартістю, без відповідного погодження органу управління та з порушенням процедури продажу нерухомого майна.

"У зв’язку з цим, столичною прокуратурою та Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва до господарського суду м.Києва заявлено 13 позовів про визнання недійсними результатів аукціонів, договорів купівлі-продажу, витребування та повернення вказаних об’єктів державного майна.

Рішеннями господарського суду м. Києва від 21.07.2021 всі вказані позови задоволено", сказано у повідомлені.

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Цікаво, що зараз за будівлю спорткомлексу "Схід" йде боротьба у судах між Громадським об'єднанням "СК "Восход" та компанією "Київенергоком". ГО займало будівлю з 1996 року за домовленістю з "Київським радіозаводом" на умовах безоплатного користування.

Спортивний комплекс складається з:

закритого стрілецького тиру площею 1 716, 6 кв. м.;

закритого пневматичного тиру площею 264, 8 кв. м.;

фізкультурно-оздоровчого комплексу площею 264, 8 кв. м.;

павільйону (КПП) площею 31, 3 кв. м.;

павільйону (адміністративний та побутові приміщення) площею 45 кв. м.;

приміщень будівель та споруд стадіону на вул. Привокзальна 12А, площею 3 891,7 кв.м.

В цьому ж 1996 році Арбітражним судом Києва була розпочата процедура банкрутства ДП "ВО "Київський радіозавод". Спортивний комплекс разом з Будинком культури "Дніпро", як майно заводу, були включені до переліку на продаж з аукціону для погашення боргів заводу. 16 квітня 2016 року спорткомплекс придбало ТОВ "Київенергоком", а власником БК "Дніпро" стало ТОВ "Олет груп". З того часу ГО та переможець аукциону постійно судяться за будівлю спорткомплесу.

Нагадаємо, що в 2017 році конфлікт навколо приміщення "Сходу" закінчився різаниною і стріляниною. Тоді постраждали щонайменше шестеро осіб.

Після гучного скандалу мер Віталій Кличко заявив, що столична влада займається поверненням комплексу в держвласність, а потім буде намагатися передати його в комунальну власність.