Мера Кривого Рогу поховають уже сьогодні – прощання пройде в театрі

У четвер, 19 серпня, у Кривому Розі поховають загиблого 15-го числа мера Костянтина Павлова.

Про це повідомляє пресслужба Криворізької міської ради.

"Прощання з Костянтином Юрійовичем та панахида пройдуть 19 серпня з 10:00 до 11:30 в театрі Т. Шевченка на проспекті Поштовому. Попрощатися зможуть всі бажаючі. Винос тіла о 12:00", – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, Павлова поховають на Центральному кладовищі. А для тих, хто захоче поїхати від місця прощання на кладовище, будуть надані автобуси.

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Що відомо про Костянтина Павлова?

Народився у Кривому Розі у 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" та заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го та 8-го скликання.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці в неділю. У поліції поки що відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї було застрелено чиновника.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.