Протест Нацкорпуса під Офісом президента і свято Маковея – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 14 серпня в Україні і світі для читачів "Сегодня".

Україна

Об 11.00 в Unit.City почнеться брифінг і презентація проекту Національної економічної політики країни "Стрибок в неоіндустріальні світ" від міністра фінансів Ігоря Уманського.

12-30 відбудеться щоденний брифінг спікера Міноборони України в прес-центрі Міністерства оборони України (Повітрофлотський проспект, 6).

О 13.00 у Офісу президента України розпочнеться акція протесту представників "Національного Корпуси" під гаслом "Зупинимо капітуляцію!". Онлайн трансляція .

Київ

Об 11.00 на проїжджій частині вулиці Хрещатик, біля будівлі № 36 розпочнуться змагання з перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат". У змаганнях з перетягування вантажівок візьмуть участь 20 атлетів.

Об 13-00 в Національному музеї народної архітектури та побуту України відбудеться святкування свята Маковея (вул. Академіка Тронік, 1, біля с. Пирогово, Співоче поле).

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Київська область

14-15 серпня у "Парку Київська Русь" пройде розважальна програма c кінними шоу і інтерактивними постановками на історичну тематику. 14 серпня, з 12.30 до 15.00 в Василівській церкві пройде святкове богослужіння і освячення традиційних букетів-оберегів. Стародавній Київ відкривається о 10.00. Програма розпочнеться о 14.00 (Обухівський район, с. Копачів).

Одеса

Відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). У цьому році на Одеському міжнародному кінофестивалі відбудеться показ кращих українських фільмів, знятих за 30 років незалежності.

За кордоном

Парламент Ірану розгляне запропоновані президентом країни кандидатури до нового Кабінету міністрів.

Пакистан відзначатиме День незалежності.

У Латвії пройде день столиці – в цей день Ризі виповнюється 820 років.