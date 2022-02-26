Протиповітряна оборона України збила ще один Іл-76 з російським десантом

Ворог зазнає втрат/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сьогодні, 26 лютого, на третій день російської агресії проти України протиповітряна оборона збила ще один Іл-76 з російським десантом. Також противник втратив 11 вертольотів.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
Деталі
Війська агресора втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, два штурмовики Су-25 і ще один військово-транспортний Іл-76 МД з десантом.
"Ворожу техніку знищували винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 і Бук М-1. Фронтовий бомбардувальник українських повітряних сил Су-24М одним заходом розгромив колону з 20 одиниць військової техніки", — йдеться в повідомленні.
Блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Байрактар ТВ-2", який знищив цілий залізничний ешелон з паливно-мастильними матеріалами.
Ситуація в Україні 26 лютого
- Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.
- На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".
- Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
- У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.
- Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як сховище.
- Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").
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