Кулі відірвали трахею: в Україні рятують воїна, пораненого на Донбасі

В Україні рятують воїна. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Павлопілем Донецької області поранили молодшого сержанта Мирослава Мирного. У нього потрапили три кулі, які уразили кишечник і відірвали трахею.

Про це повідомила волонтерка Ольга Мицак на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Деталі

22 листопада неподалік Павлопіля Донецької області внаслідок обстрілу з ВКК та стрілецької зброї Мирослав Мирний зазнав тяжких поранень.

Його пронизали три кулі, що уразили кишечник, і тому відірвалася трахея. Військового направили до шпиталю до Харкова, де його намагалися врятувати медики, а зараз чоловіка перевели до Києва.

Стан пораненого військового

Поранення воїна виявилося дуже тяжким. На сьогоднішній день лікарі докладають усіх зусиль, щоб урятувати життя чоловіка.

Реклама

Поруч з воїном перебуває його дружина, яка сподівається, що медикам вдасться врятувати чоловіка.

Реклама

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали: