Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Кулі відірвали трахею: в Україні рятують воїна, пораненого на Донбасі

Софія Ковнір
7 грудня, 15:30
Військового направили до шпиталю до Харкова, де його намагалися врятувати медики, а зараз чоловіка перевели до Києва

В Україні рятують воїна. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Павлопілем Донецької області поранили молодшого сержанта Мирослава Мирного. У нього потрапили три кулі, які уразили кишечник і відірвали трахею.

Про це повідомила волонтерка Ольга Мицак на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Деталі

22 листопада неподалік Павлопіля Донецької області внаслідок обстрілу з ВКК та стрілецької зброї Мирослав Мирний зазнав тяжких поранень.

Його пронизали три кулі, що уразили кишечник, і тому відірвалася трахея. Військового направили до шпиталю до Харкова, де його намагалися врятувати медики, а зараз чоловіка перевели до Києва.

Стан пораненого військового

Поранення воїна виявилося дуже тяжким. На сьогоднішній день лікарі докладають усіх зусиль, щоб урятувати життя чоловіка.

Реклама

Поруч з воїном перебуває його дружина, яка сподівається, що медикам вдасться врятувати чоловіка.

Реклама

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали: