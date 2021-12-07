Кулі відірвали трахею: в Україні рятують воїна, пораненого на Донбасі

В Україні рятують воїна. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Павлопілем Донецької області поранили молодшого сержанта Мирослава Мирного. У нього потрапили три кулі, які уразили кишечник і відірвали трахею.
Про це повідомила волонтерка Ольга Мицак на своїй сторінці у Facebook.
Деталі
22 листопада неподалік Павлопіля Донецької області внаслідок обстрілу з ВКК та стрілецької зброї Мирослав Мирний зазнав тяжких поранень.
Його пронизали три кулі, що уразили кишечник, і тому відірвалася трахея. Військового направили до шпиталю до Харкова, де його намагалися врятувати медики, а зараз чоловіка перевели до Києва.
Стан пораненого військового
Поранення воїна виявилося дуже тяжким. На сьогоднішній день лікарі докладають усіх зусиль, щоб урятувати життя чоловіка.
Поруч з воїном перебуває його дружина, яка сподівається, що медикам вдасться врятувати чоловіка.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.