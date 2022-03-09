"Путін – брехун!". Військовополонений РФ заявив, що їх відстрілюють свої ж

Російським окупантам будуть не раді на батьківщині / Фото: Колаж: Сьогодні
Російська влада продовжує приховувати інформацію про свою армію і багатьох уже "поховали живцем". Про це під час брифінгу захоплених розвідників РФ, що пройшов у Києві, розповів військовополонений РФ Андрій Чеботаревський.
"Мені дали можливість зателефонувати батькам, щоб повідомити, що я живий, а на мене виявилося вже прийшла похоронка. У Росії я вважаюся мертвою людиною. Якщо вирішать обміняти, то нас розстріляють свої ж, вони не дадуть нам можливість жити. Ми – живий доказ того, що президент РФ Володимир Путін – брехун", – сказав він.
Також він сказав, що вони не хочуть повертатися до Росії, оскільки через президента РФ вони стали злочинцями.
Військові РФ в українському полоні
Військовополонений з Росії Володимир Рассказов вибачився перед українцями, що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".
7 березня Оперативний штаб ЗСУ опублікував відео допиту полоненого російського військовослужбовця
4 березня був опубліковано перший список військовополонених солдатів Росії, обманом залучених на територію мирної України.
24 лютого радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що українська армія захопила перших полонених російських військових.
14-й день війни в Україні
- Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.
- Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально знесли бомбами з лиця землі.
- Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.
- Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.
- Російські військові, які потрапляють у полон, розпочали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.
- Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація — про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.