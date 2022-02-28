Путін підіслав Зеленському сотні найманих убивць – The Times

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Кремль надіслав до Києва понад 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України Володимира Зеленського і підготувати ґрунт для захоплення влади Росією.

Про це з посиланням на свої джерела пише британське видання The Times.

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"Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому надіслала найманців з Африки з місією убити уряд Зеленського в обмін на солідну плату", – йдеться у публікації.

Інформація про їхні плани нібито досягла українського уряду вранці 26 лютого, а за кілька годин Київ оголосив 36-годинну "жорстку" комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.

Столична влада попередила мирних жителів, що всіх, хто виходитиме на вулицю в комендантську годину, розглядатимуть як агентів Кремля і можуть ліквідувати.

За даними видання, вагнерівці чекають на "зелене світло" від Кремля, щоб атакувати, а до їхнього розстрільного списку також входять прем'єр-міністр Денис Шмигаль, усі члени Кабміну, мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир, які стали знаковими фігурами в обороні столиці. Загалом у списку налічується 23 особи.

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Як зазначає The Times із посиланням на свої джерела, у січні в Україну прибули від 2000 до 4000 найманців із різними завданнями. Декого відправили до "ЛДНР", а 400 людей, яким доручили ліквідувати Зеленського, вирушили до Києва з Білорусі.

Дана група нібито відслідковує Зеленського та членів уряду за мобільними телефонами і знає їхнє місцезнаходження.

Інше джерело стверджує, що найманцям наказали пригальмувати, доки Путін веде переговори із Зеленським.

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Зеленський заявляв про підготовку замаху

Президент Володимир Зеленський 25 лютого у зверненні до українців заявив, що РФ хоче усунути його фізично.

"Я залишаюся в столиці. Моя сім'я також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз перебувають, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог призначив мене як мету номер один. Мою сім'ю — як мету номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", – сказав президент.

Зеленський повідомив, що є інформація про те, що до Києва увійшли диверсійні групи ворога.