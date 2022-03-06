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Путін втратить владу, а Україна почне процвітати — Bloomberg

Володимир Козир
6 березня, 06:16
Дії кремлівського диктатора коштуватимуть йому дуже дорого

Путін як почав війну, так і програє її/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Російської Федерації зробив величезну помилку, коли вирішив почати війну проти України. Це може коштувати йому політичної кар'єри.

Про це пише Bloomberg.

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Деталі

За словами головного стратега компанії Clocktower Group Марка Папіча, Путін ігнорує матеріальні обмеження у своєму нападі на Україну. Також він не врахував:

  • шалений опір українців;
  • відсутність реального досвіду в армії РФ ведення широкомасштабних бойових дій;
  • що Україна є дуже складним місцем для вторгнення.

В кінцевому результаті це може призвести до падіння Путіна. За словами Папіча, крах президента РФ може відбутися вже протягом найближчих 12 місяців.

"Події в Україні жахливі, але водночас обнадійливі. Ми бачимо народження нової національної ідентичності, самосвідомої нації", — сказав Марко Папіч.

Крім того, стратег Clocktower Group впевнений, що якщо українці відіб'ють наступ окупантів, то перед ними відкриються широкі перспективи та потенціал.

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"Це велика країна Європи з великим потенціалом", — наголосив Папіч.

Ситуація в Україні 6 березня

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