Путін: Рішення щодо "Л/ДНР" буде ухвалено

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Завершилося засідання Ради безпеки Російської Федерації, на якому обговорювалося, чи має Росія визнавати незалежність так званих "Л/ДНР".

"Шановні колеги! Я вашу думку почув. Рішення буде прийнято сьогодні. Хочу вам подякувати за цю зустріч", — заявив президент РФ Володимир Путін і закрив засідання.

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Що відбувається

У Росії відбулося засідання Ради безпеки Російської Федерації на тему того, чи визнавати незалежність самопроголошених "республік" на території України.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "питання визнання "ДНР" та "ЛНР" тісно пов'язані з глобальними проблемами забезпечення безпеки у світі та в Європі зокрема". Глава Кремля впевнений: якщо Україну буде прийнято в НАТО – "загрози для Росії багаторазово зростуть".

Дмитро Медведєв згадав про війну з Грузією у 2008 році та порівняв невизнані Абхазію та Південну Осетію з Донбасом.

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"Складається враження, що ці території Україні взагалі не потрібні. Україна не збирається виконувати Мінські угоди. Пам'ятаю 2008 рік, коли мені довелося ухвалити непросте рішення про визнання Південної Осетії та Абхазії. Ми знаємо, що було потім", — сказав він.

Голова Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що він підтримує приєднання так званих "Л/ДНР" до Росії. У відповідь Путін зазначив, що розглядається не це питання, а визнання незалежності.

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко також виступила за визнання незалежності самопроголошених "Л/ДНР".

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"Було достатньо терпіння, достатньо аргументів, щоб змусити Україну виконати мінські угоди, піти мирним демократичним шляхом. Очевидно, це не входить до їхніх планів, вони цього не хочуть і робити не будуть", — сказала Матвієнко.

Питання про визнання "Л/ДНР"

Російські ЗМІ повідомили, що ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" – Денис Пушилін та Леонід Пасічник – звернулися до президента РФ з проханням офіційно визнати незалежність цих утворень. Вони попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.

19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави.

Реакція України

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР"

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення про "ЛДНР", заявила, що Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної думи Росії, які проголосували за визнання псевдореспублік.

Визнання Російською Федерацією "Л/ДНР" точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.