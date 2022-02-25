"Путін сказав, що це ви по нас стріляли": відео допиту полоненого окупанта

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російських військових напередодні вторгнення переконували, що це Україна напала на РФ.

Про це повідомив на допиті полонений російський військовий, який перебуває в українському шпиталі. Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Х**вый Киев".

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"Все наше начальство казало... Вони казали до наступу, що ви по нас стріляли. А Путін сказав – все, ще один раз ви по нас стрільнете... українці. По Ростову чи куди ви там стріляли", – заявив полонений.

На запитання, хто йому сказав, що ЗСУ стріляли по Ростову, російський військовий відповів:

"Всі наші полковники, офіцери... Що ви снарядами по нас стріляли".

Озвучено втрати РФ за перший день вторгнення

За даними Міноборони України, Росія втратила близько 800 своїх військових протягом першого дня вторгнення в Україну.

Також Збройні сили України збили 7 літаків, підбили 6 вертольотів, 30 танків та 130 БМП.

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Ситуація в Україні 25 лютого