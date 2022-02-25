"Путін сказав, що це ви по нас стріляли": відео допиту полоненого окупанта

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Російських військових напередодні вторгнення переконували, що це Україна напала на РФ.
Про це повідомив на допиті полонений російський військовий, який перебуває в українському шпиталі. Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Х**вый Киев".
"Все наше начальство казало... Вони казали до наступу, що ви по нас стріляли. А Путін сказав – все, ще один раз ви по нас стрільнете... українці. По Ростову чи куди ви там стріляли", – заявив полонений.
На запитання, хто йому сказав, що ЗСУ стріляли по Ростову, російський військовий відповів:
"Всі наші полковники, офіцери... Що ви снарядами по нас стріляли".
Озвучено втрати РФ за перший день вторгнення
За даними Міноборони України, Росія втратила близько 800 своїх військових протягом першого дня вторгнення в Україну.
Також Збройні сили України збили 7 літаків, підбили 6 вертольотів, 30 танків та 130 БМП.
Ситуація в Україні 25 лютого
- Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету. Крім того, у Сумах самі місцеві жителі затримали окупанта. На запитання, навіщо він в Україні, відповідає плутано.
- У Києві на Оболоні було чути стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою, внаслідок чого поранення отримали троє осіб.
- З 25 лютого "Укрзалізниця" скасовує приміські потяги Київського регіону.
- На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.