"Путін збожеволів, він неадекватний": російська еліта тікає з країни – ЗМІ

Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Більшість представників російської еліти зараз займаються евакуацією своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

Про це свідчать дані розвідки, надані Українській правді.

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"Серед вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої і підвищується рівень недовіри президенту РФ. Більшість представників еліти РФ вирішують питання евакуації своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також уточнюються місця переховування на випадок ядерної війни. Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім'я Владислав Луценко, ймовірність ядерного конфлікту (не війни) є, проте невелика. При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також висловлюється думка, що президент РФ "збожеволів і його стан не адекватний", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 3 березня