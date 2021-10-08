П'ятниця буде прохолодною: прогноз погоди на 8 жовтня

В Україну прийшло похолодання/Колаж: Сьогодні
У п'ятницю, 8 жовтня, буде прохолодна погода, без опадів. Водночас в Україну йдуть перші морози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У всіх областях вітер буде досягати 12 м/с. На заході прогнозують 11-17 градусів тепла.
На сході температура коливатиметься від +11 до +13 градусів. У північних регіонах — 11-14 градусів тепла. На півдні температура складе +11-15 градусів.
У Києві опадів не прогнозують. Варто очікувати 11-13 градусів тепла.
Клімат України через 50 років
У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим, прогнозують експерти. На територію нашої країни будуть надходити високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу на північний захід.
Читайте також
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці в результаті була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. В землі стає все менше води, тому її буквально відносить вітром.