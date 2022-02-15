Працював на замовлення Кремля: в Україні затримали російського агітатора (фото)

В Україні працював шпигун РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

СБУ викрила громадянина України, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та Мережі. Також чоловік організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів. Таким чином його дії мали розхитати внутрішньополітичну обстановку в нашій країні і створити "потрібну інформаційну картинку" для РФ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Деталі

Як стало відомо, чоловік позиціонував себе "журналістом" та "лідером думок" і співпрацював із представниками РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв’язку, а оплату – через заборонені електронні гаманці. Так званий "журналіст" регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений телеграм-канал.

На початку чоловік отримував вказівки нав'язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати громадською думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами.

Зокрема, він неодноразово виступав в ефірах російських і українських телеканалів, які зараз перебувають під санкціями, та просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.

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Ті самі меседжі він проштовхував через рейтингові телеграм-канали, на що йому окремо виділяли гроші.

Крім того, зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. З ними він обговорював деталі "інформкампаній" та отримував готівку для фінансування злочинних акцій.

У подальшому куратори зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати фейкові проплачені протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою.

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Останнім завданням чоловіка було розпочати збір підписів за імпічмент чинного президента Володимира Зеленського. Зловмисник погодився за гроші підробити понад мільйон підписів нібито від імені українців.

Зрештою співробітники СБУ затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.

СБУ затримала російського агітатора в Україні Фото: СБУ

У Києві затримали агента РФ

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві агента РФ. За даними слідства, його завербувало так зване "МДБ ДНР", яке контролюють російські спецслужби.

У поле зору представників РФ громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донбасу.