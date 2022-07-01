Рада на час воєнного стану спростила реєстрацію народження та смерті

Рада ухвалила у другому читанні законопроект №7310 / Фото: Колаж: Сьогодні

На територіях, де діє надзвичайний чи військовий стан, спрощено встановлення фактів народження та смерті. Законопроект №7310 сьогодні підтримали нардепи на засіданні Верховної Ради

Законопроектом передбачається

зміни до Цивільного кодексу, які дозволять родичам, батькам чи законним представникам подавати заяву про факт смерті чи народження до будь-якого суду незалежно від місця проживання заявника;

невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.

рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржено відповідно до загального порядку Цивільного кодексу;

оскарження при цьому не зупинятиме виконання рішення суду, а заявників у цьому випадку звільнять від сплати судового збору.

Як отримати допомогу

Під час війни в Україні для багатьох людей актуальним стало питання грошової допомоги на поховання. Таку допомогу можуть отримати особи, які організували процес поховання померлого з огляду на те, до якої категорії осіб належав померлий.

Ми писали про те, що як отримати допомогу на похованні людини, яка померла на непідконтрольній території чи території, де ведуться бойові дії.

Про те, скільки коштуватиме похорон в інших містах, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, можна отримати спадщину під час війни , і розповідали, що таке заповіт із умовою.