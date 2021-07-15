Рада ухвалила законопроєкт про онлайн-прописку – як змінити місце проживання на порталі "Дія"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5463 про онлайн-прописку українців. "За" проголосував 251 нардеп. Про це стало відомо під час трансляції засідання Ради у четвер, 15 липня.

Закон вводить декларацію і реєстрацію місця проживання в електронній формі.

Згідно з проєктом, місце проживання декларується:

в житлі, яке перебуває в приватній власності;

в житлі, призначеному для короткотермінового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованому соціальному закладі, стаціонарній соціально-медичній установі і т.п.).

в житлі комунальної власності, що підлягає приватизації, і в службовому житлі.

У законі прописаний перелік всіх необхідних документів і відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання. Забороняється вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроєктом, документів.

У Міністерстві цифрової трансформації підкреслили, що прийнятий проєкт закону остаточно скасує "штамп про прописку" і паперову довідку про місце проживання до ID-картки.

"Замість ходіння декількома установами і місяці очікування – 10 хвилин на заповнення заяви та доба на його обробку. Також реєстрація не впливатиме на життєві ситуації на кшталт оформлення пенсії або одержання медичної допомоги", – запевнили в міністерстві.

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Скористатися послугою дуже легко. На порталі "Дія" громадянин може вибрати пункт "Реєстрація місця проживання" і заповнити заяву.

"Власник житла, де ви живете, підтвердить запит і дозволить зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з'являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом доби" , – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці червня Комітет з прав людини рекомендував ВР прийняти законопроєкт про онлайн-прописку українців.

До речі, нещодавно Україна перша в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового. Тепер, наприклад, на касі в магазині для підтвердження віку можна показати паспорт в смартфоні.

Також ми повідомляли, що Рада ухвалила закон про "Дія City", і розповідали, яка від нього користь.