Рада сьогодні запровадить надзвичайний стан – депутати

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Верховна Рада сьогодні може проголосувати за запровадження надзвичайного стану у деяких регіонах. Це стосуватиметься насамперед Донецької та Луганської областей. А також, можливо, Києва та області, Харківської області, Херсонської області. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Також про це написав нардеп Ярослав Желєзняк.

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"З високою ймовірністю о 12:30 голосуватимемо надзвичайний стан у низці областей (не по всій країні)", — повідомив він.

Надзвичайний стан вводиться, згідно із законом, максимум на 60 днів з можливістю пролонгації за потребою.

Загострення ситуації

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Президент США виступив із новим зверненням до нації, у якому дав оцінку діям Росії та рішенню Ради Федерації відправити свої війська в чужу країну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не виконуватиме ультиматум, який 22 лютого озвучив президент РФ Володимир Путін. Однією із вимог господаря Кремля було визнання Україною результатів псевдореферендуму у Криму про входження до складу Росії. Також Путін вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО.

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