Радіація не страшна? Нелегали намагалися потрапити в Україну через Чорнобильську зону (відео)

У Чорнобильській зоні зловили нелегалів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чорнобильській зоні відчуження правоохоронці затримали групу нелегалів із Пакистану та Афганістану. Їх вели сталкерськими маршрутами з території Білорусі.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна в шоці".

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Сталося це біля колишнього села Денисовичі, з якого відселили мешканців внаслідок аварії на ЧАЕС.

Порушники заявили, що в Україні їх мали зустріти. Після цього їм зробили б нові документи і перенаправили в одну з країн ЄС.

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Наразі порушників затримано.

Ситуація на кордоні