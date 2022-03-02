Ракетами по Білорусі: Росія готується влаштувати провокацію – Геращенко

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Росіяни готують провокацію із території України. Про це заявив у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, розглядаються кілька варіантів: від розстрілів прикордонних пунктів диверсантами в українській формі до завдання ракетних ударів по містах Білорусі та підриву НПЗ у Мозирі.
Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас харчів він роздав своїм солдатам, відправивши воювати.
Ситуація в Україні 2 березня
- Окупанти, що вторглися до України в ніч на 24 лютого, випустили по Житомиру ракету із російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За пів години вона впала в районі аеропорту.
- У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Після влучення в танкове училище там вже тривалий час не можуть загасити пожежу.
- Внаслідок нового обстрілу центру Харкова, який стався 2 березня вранці, загинули четверо, ще дев'ятеро осіб було поранено.
- Протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здаються ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 у Сумах пролунав потужний вибух в районі військової частини та артилерійського училища.
- Голова Миколаївської ОДА повідомив про висадку ворожого десанту.
- Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.