"Розповіді нашого уряду – це туфта та промивання мізків": російський окупант про війну в Україні (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський окупант вирішив розповісти правду своїм близьким у Російській Федерації про війну в Україні.

Відео у себе на сторінці в Telegram виклала Служба безпеки України.

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"Росія – агресор"

"Те, що нам розповідають, що Україна – поганий народ, що вбиває людей – все це туфта. Це наш уряд промиває мозок нашому народу. Якщо чесно, цей народ самі ж росіяни і знищують – за наказом нашого "великого вождя", – заявив окупант.

За його словами, у всьому, що відбувається в Україні, винна сама Росія:

"Не Україна, не Польща. Вони вбивають людей – мирних жителів, дітей… Ми – агресор, знищувач. Ми – гарматне м'ясо. За останніми даними сюди приїхало багато військовослужбовців з усієї країни – і те, що Путін розповідає, що тут померло людей 10 – все це туфта. Нас загинуло близько 10 тисяч – якщо не більше".

Також він закликав не вірити новинам у Росії:

"Не вірте нашим новинам (російським – ред.), які втирають і промивають мізки… Український народ дуже добрий. Хоча я поранений, до мене виявили найкращі методи – зашили, вилікували. Тож якщо хтось розповідає, що до нас погано ставляться , – це все х * рня".

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Нагадаємо, уряд України звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Україна потребує невідкладної допомоги в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати громадянське населення.

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