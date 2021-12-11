"Розбірки 90-х". Реакція соцмереж на скандал заступника глави МВС з поліцейськими

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" / Фото: Колаж: Сьогодні

Між заступником міністра внутрішніх справ України Олександром Гогілашвілі та поліцейськими на блокпосту у Краматорську стався конфлікт. Користувачі соцмереж сьогодні бурхливо обговорюють інцидент.

Сайт "Сьогодні" підготував добірку реакцій української спільноти на скандал.

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Що пишуть у Мережі

Європейська Солідарність потребує негайної відставки заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі.

"Кумовство в дії – ось що ми бачимо на цьому ганебному відео. Вимагаємо від міністра ВС Дениса Монастирського негайного звільнення неадекватного заступника! І публічних вибачень перед поліцейськими за дії свого підлеглого- близького знайомого Зеленського. Гогілашвілі відповідає за боротьбу з наркотиками, до речі, а сам поводиться як гопник" , – написала депутат Ірина Геращенко.

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Письменник Дмитро "Калинчук" Вовнянко написав, що для Гогілашвілі цей інцидент нічим не закінчиться.

"Бо хлопчик на побігеньках у Татарова Монастирський нічого з Гогілашвілі зробити не зможе. По-перше, Олександр Гогілашвілі правильно одружений. Його дружина Марія Левченко – помічниця президента Зеленського" , – написав письменник.

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Депутат від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе також поділилася своїми враженнями від конфлікту.

"Хамство, зверхність, кумівство – ось вся новизна Зеленського і тих, кого він з собою привів. Маємо чітку вимогу до влади – негайного звільнення такого непотребу з високих кабінетів!" – написала депутат.

"Відправив депутатське звернення до Монастирського. Вважаю, що його зам має бути покараний за свою неналежну поведінку, а найкраще – звільнений. А хлопці поліцейські – нагороджені за дійсно правильне і успішне виконання своїх обов’язків", – написав депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда.

Журналістка Зоя Казанжи написала на своїй сторінці, що наїзди Гогілашвілі на патрульного поліцейського, який сумлінно виконував свою роботу, нагадали розбірки 90-х.

"Наїзди Гогілашвілі на патрульного поліцейського, який сумлінно виконував свою роботу, нагадали розбірки 90-х. Гогілашвілі був борзим і натхненним", – написала Казанжи.

"Це Ваш заступник у понеділок буде звільнений? Сподіваюся з ганьбою?" – пише харківський бізнесмен Юрій Сапронов.

"Бійтесь бажань своїх. Пан Олександр Гогілашвілі переживав, що його в обличчя не знають. Тепер пів країни впізнаватиме", – зазначив адвокат Максим Костецький.

"Денис Монастирський, звільняйте цього Гогілашвілі за статтею. Що там перевіряти" , – написав журналіст Сергій Іванов.

"Що відео з замміністра МВС Гогілашвілі було оприлюднене, свідчить про дуже неприємну для цієї влади штуку. Поведінка всіляких влаштованих на "блатні" посади чоловіків-дружин-коханців прислуги з "Кварталу-95" і інших їх друзів з рашкостану з рашкостанівськими замашками вже задовбала купу народу" , – написала журналістка Ольга Лень.

"Так от сьогодні міністр МВС Монастирський має чудову нагоду продемонструвати, що керівництво МВС не лише на словах переймається долею рядових співробітників. Він міг би публічно подякувати поліцейським (ще й премію дати), які на блокпосту ООС дотримувалися закону і посадових інструкцій" , – написала журналістка Крістіна Бердінських.

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