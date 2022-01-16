Роздягнули та змусили їсти підпалені цигарки. Під Запоріжжям жорстоко катували підлітка

Підлітка катували його знайомі. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Запорізькій області група підлітків жорстоко познущалася над 14-річним хлопцем. Його знайшли з чисельними опіками на тілі.
Про це повідомляє поліція Запорізької області та сайт 061.ua.
Подробиці
В поліцію зателефонувала мама підлітка, яка знайшла хлопця в жахливому стані.
За даними правоохоронців, вечері 15 січня група неповнолітніх від 12-ти до 15-ти років запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них в селищі міського типу Кушугум. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися.
Мобільний телефон підлітка був вимкнений, а його вже кілька годин не було вдома. Тільки близько 18 години матір дізналась адресу будинку, де її сина бачили того дня.
Що розповідає матір постраждалого
За її словами, телефон у її дитини відібрали. Потім хлопця по-справжньому катували.
"Не знаю, що вони з ним зробили б, якби я не приїхала. Було 7 осіб. І хлопчики, і дівчатка. Мені його вивели. Придумали казку, що його знайшли... На тілі Єгора опіки від сигарети. Його змушувати ковтати підпалені сигарети. Змушували роздягатися, на вулицю виводили й холодною водою обливали. Якісь гроші з нього вибивали", – розповіла мама потерпілого.
Що загрожує підліткам
Особи всіх шести порушників встановили. Правоохоронці доставили їх до відділу поліції, де опитали в присутності батьків. На місце були викликані інспектори ювенальної превенції, психологи, представники служби у справах дітей.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. За таке можна отримати від п'яти до десяти років тюрьми.
Причини жорстокого знущання над дитиною та всі обставин події встановлюються в рамках досудового розслідування.
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