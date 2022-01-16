Роздягнули та змусили їсти підпалені цигарки. Під Запоріжжям жорстоко катували підлітка

Підлітка катували його знайомі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області група підлітків жорстоко познущалася над 14-річним хлопцем. Його знайшли з чисельними опіками на тілі.

Про це повідомляє поліція Запорізької області та сайт 061.ua.

Реклама

Подробиці

В поліцію зателефонувала мама підлітка, яка знайшла хлопця в жахливому стані.

За даними правоохоронців, вечері 15 січня група неповнолітніх від 12-ти до 15-ти років запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них в селищі міського типу Кушугум. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися.

Мобільний телефон підлітка був вимкнений, а його вже кілька годин не було вдома. Тільки близько 18 години матір дізналась адресу будинку, де її сина бачили того дня.

Реклама

Що розповідає матір постраждалого

За її словами, телефон у її дитини відібрали. Потім хлопця по-справжньому катували.

"Не знаю, що вони з ним зробили б, якби я не приїхала. Було 7 осіб. І хлопчики, і дівчатка. Мені його вивели. Придумали казку, що його знайшли... На тілі Єгора опіки від сигарети. Його змушувати ковтати підпалені сигарети. Змушували роздягатися, на вулицю виводили й холодною водою обливали. Якісь гроші з нього вибивали", – розповіла мама потерпілого.

Що загрожує підліткам

Особи всіх шести порушників встановили. Правоохоронці доставили їх до відділу поліції, де опитали в присутності батьків. На місце були викликані інспектори ювенальної превенції, психологи, представники служби у справах дітей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. За таке можна отримати від п'яти до десяти років тюрьми.

Реклама

Причини жорстокого знущання над дитиною та всі обставин події встановлюються в рамках досудового розслідування.

Раніше ми писали: