Розгром російських окупантів триває. Втрати ворога станом на 17-й ранок війни

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Окупаційні війська продовжують нести значні втрати, намагаючись захопити українські землі. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ понад 12 тис. осіб;
- танків ‒ 362 од.;
- ББМ ‒ 1205 од.;
- артилерійських систем –135 од.;
- РСЗВ ‒ 62 од.;
- засоби ППО ‒ 33 од.;
- літаків – 58 од.;
- гелікоптерів – 83 од.;
- автомобільної техніки ‒ 585 од.;
- кораблі/катери ‒ 3 од.;
- цистерн із ППМ ‒ 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Авіаудар по Василькову
12 березня близько 7:00 ранку ворог скинув не менше шести ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області у Facebook.