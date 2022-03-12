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Розгром російських окупантів триває. Втрати ворога станом на 17-й ранок війни

Світлана Москаленко
12 березня, 09:54

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційні війська продовжують нести значні втрати, намагаючись захопити українські землі. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ понад 12 тис. осіб;
  • танків ‒ 362 од.;
  • ББМ ‒ 1205 од.;
  • артилерійських систем –135 од.;
  • РСЗВ ‒ 62 од.;
  • засоби ППО ‒ 33 од.;
  • літаків – 58 од.;
  • гелікоптерів – 83 од.;
  • автомобільної техніки ‒ 585 од.;
  • кораблі/катери ‒ 3 од.;
  • цистерн із ППМ ‒ 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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12 березня близько 7:00 ранку ворог скинув не менше шести ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області у Facebook.