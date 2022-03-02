Зруйновані будинки та поранені: наслідки обстрілу Ірпеня окупантами (фото, відео)

Від окупантів страждають мирні жителі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують знищувати українські міста. Сьогодні, 2 березня, вони завдали авіаудару по Ірпеню.

Про це пише ТСН.

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Загарбники бомбили житлові квартали. Ракета потрапила у будинок. Є постраждалі.

"Майже половина мешканців – переселенці з Донбасу. А кажуть, що снаряд двічі в одну вирву не прилітає", – розповіли очевидці.

На місці працюють рятувальники.

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Фото: ТСН

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Фото: ТСН

Фото: ТСН

Ситуація в Україні 2 березня

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