Зруйновані будинки та поранені: наслідки обстрілу Ірпеня окупантами (фото, відео)

Від окупантів страждають мирні жителі / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські війська продовжують знищувати українські міста. Сьогодні, 2 березня, вони завдали авіаудару по Ірпеню.
Про це пише ТСН.
Загарбники бомбили житлові квартали. Ракета потрапила у будинок. Є постраждалі.
"Майже половина мешканців – переселенці з Донбасу. А кажуть, що снаряд двічі в одну вирву не прилітає", – розповіли очевидці.
На місці працюють рятувальники.
Фото: ТСН
Фото: ТСН
Фото: ТСН
Ситуація в Україні 2 березня
- Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За півгодини вона впала в районі аеропорту.
- У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Після влучення в танкове училище там вже тривалий час не можуть загасити пожежу.
- Внаслідок нового обстрілу центру Харкова, який стався 2 березня вранці, загинуло четверо людей, ще дев'ять було поранено.
- Протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здаються ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 у Сумах пролунав потужний вибух в районі військової частини та артилерійського училища.
- Голова Миколаївської ОДА повідомив про висадку ворожого десанту.
- Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.
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