Конфлікт інтересів. Разумков розповів, що не так із законом про олігархів

Дмитро Разумков не хоче займатися визначенням олігархів / Колаж "Сегодня"

Незалежна комісія при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК, обрана на конкурсній основі, може визначати, хто в Україні потрапляє під закон "Про олігархів".

Про це розповів в ефірі програми Хард з Влащенко на телеканалі "Україна 24" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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"Я виступаю проти норми в законопроєкті 5599 про РНБО, оскільки вважаю, що, згідно з Конституцією, РНБО не повинна цим займатися, тому що це консультативний, дорадчий орган. Наразі в законопроєкті є конфлікт інтересів... У нас є два суб'єкти, на які буде поширюватися цей закон: один – влада, інший – великі бізнесмени. Я, як влада, повинен приймати рішення, хто з них потрапляє під визначення "олігарх". А гіпотетично мушу бути осторонь процесу. І вони, і ми. Це повинен робити незалежний орган, незалежні експерти, які не будуть залежати від мене як від голови ВР і не будуть залежати від представників великого бізнесу", – зазначив спікер.

Разумков розповів, що відповідні поправки надавав, і там зазначено, що така комісія може працювати при НАЗК, щоб не збільшувати бюджетні витрати. Працювати на громадських засадах і бути обраною на конкурсній основі з залученням іноземних фахівців.