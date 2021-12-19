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Різкий спад! За добу в Україні виявили майже 4 тис. випадків COVID-19

Юлія Гаврилюк
19 грудня, 08:23
За весь час пандемії в Україні захворіла – 3 608 151 особа, а летальних випадків – 93 105

В Україні зафіксували новий штам COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 18 грудня в Україні зафіксовано 3602 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 49).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 2129 осіб, також зафіксували 176 летальних випадків. Одужало 6866 людей.

За весь час пандемії в Україні одужало 3 331 865 осіб. Проведено 16 492 954 ПЛР-тестувань.

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Кількість заражених в регіонах за добу

  • м. Київ – 374;
  • Вінницька область – 145;
  • Волинська область – 142;
  • Дніпропетровська область – 236;
  • Донецька область – 124;
  • Житомирська область – 191;
  • Закарпатська область – 115;
  • Запорізька область – 165;
  • Івано-Франківська область – 134;
  • Київська область – 274;
  • Кіровоградська область – 99;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 221;
  • Миколаївська область – 105;
  • Одеська область – 163;
  • Полтавська область – 139;
  • Рівненська область – 119;
  • Сумська область – 114;
  • Тернопільська область – 160;
  • Харківська область – 92;
  • Херсонська область – 26;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 93;
  • Чернівецька область – 91;
  • Чернігівська область – 88.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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