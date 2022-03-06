Резніков: Україна переходить у контратаки, ворог кидає техніку та тікає

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує давати відсіч російським окупантам. Збройні сили України, тероборона, добровольці, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну.

Про це написав у своїй сторінці в Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

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Ситуація в Україні

Серед іншого, міністр заявив, що ситуація на позиціях контрольована.

"Так, в нас теж є втрати. Але кожне ім‘я, кожен наш герой не буде забутим. Як і не буде забутий кожен вбивця. Ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця безцінне! На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючи наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї", – написав він.

За його словами, Кремль поки не хоче прийняти та визнати свого фіаско, але цей час вже близько:

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"Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Все більше випадків небажання воювати".

Олексій Резніков зауважив, що ворог продовжує нести суттєві втрати:

"Знищено понад 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога".

Водночас у Києві та Харкові російські окупанти були зупинені, Миколаєві – відкинуті:

"Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою".

Міністр заявив, що Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу:

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"Українські діти та жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, поки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Поки ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії". І весь світ має перестати! Ми боремося з усіх сил. Перемога близько! Перемога, як і правда, за нами! Слава Україні!".

Нагадаємо, з початку розв'язаної Росією війни на українській землі загинуло вже понад 11 тисяч окупантів, а також знищено величезну кількість техніки.

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