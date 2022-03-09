"РФ цинічно нас обдурила": з Ізюма людей вивозили під обстрілами

Евакуювали приблизно 250 людей. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ізюмі Харківської області російські окупанти зірвали евакуацію.

Про це повідомив заступник мера Ізюма Харківської області Володимир Мацокін на своїй сторінці у Facebook.

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"Евакуювали, приблизно, 250 ізюмчан. Сьогодні гатили з усього, що тільки можливо, з оскаженінням. Людей вивозила тероборона під обстрілами, а автобуси підхоплювали за містом. Бійці тероборони реальні герої. Фактично "зеленого коридору" не було. Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ. Людей просто роблять заручниками. Евакуйовані вже у Слов’янську", – йдеться у повідомленні.

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