РФ завдала авіаудару Білорусі з території України – ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін та самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко спланували збройну провокацію проти народу Білорусі з метою виправдати втягнення їхньої країни у війну проти України.

Про це на своїй сторінці Telegram-каналі написав радник Міністра МВС Антон Геращенко.

Реклама

"О 14:40 група з двох літаків РФ противника завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України. Російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території, після чого завдали авіадуадарів по території РБ. Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

Командування українських військово-повітряних сил заявило, що російські військові літаки, увійшовши у повітряний простір України, завдали удару по білоруській території з метою звинуватити в цьому українську сторону та втягнути Білорусь у війну.

Глава Мінооброни України Олексій Резніков звернувся до громадян Білорусі, попередивши їх, що командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій на території їхньої країни.

Реклама

"Згідно з їх злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по кількох населених пунктах на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу від українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються завдати по н.п. Копані, Столинського району Брестської області. Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України. Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю", – повідомив міністр.

Ситуація з Білоруссю

У НАТО заявили, що з білоруських аеродромів злітають російські винищувачі МІГ-29. Вони атакують Україну.

За інформацією фахівців з радіовиявлення НАТО, переважна більшість винищувачів російської армії злітали з території Білорусі. Щодня з білоруських аеродромів злітає до 20 російських літаків. Військові літаки вилітають для підтримки просування моторизованих колон.

Реклама

Щодня фіксують вильоти літаків МіГ-29 із білоруських аеродромів. Російські чи білоруські це літаки, на жаль, визначити неможливо. За словами фахівців з радіоперехоплення, над територією Білорусі також часто літають російські літаки-розвідники, які фіксують активність повітря в радіусі 400-500 км.