РФ згодна на зустріч Кулеби та Лаврова в Туреччині

Зустріч може відбутися в Анталії / Колаж "Сьогодні"

Постпред Російської Федерації при Женевській штаб-квартирі ООН Геннадій Гатілов заявив, що вважає гарною ідеєю зустріч міністрів закордонних справ у Туреччини.

Гатілова цитує підконтрольне Російській Федерації агентство РІА Новини, пише УП.

Реклама

"Москва вважає гарною ідею Туреччини організувати зустріч глав МЗС Росії та України на Дипломатичному форумі в Анталії", – сказав Гатілов.

Що відомо

Сьогодні, 4 березня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запропонував провести зустріч глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби на дипломатичному форумі в Анталії.

Зустріч має відбутися в Туреччині з 11 по 13 березня.

Реклама

Ситуація в Україні 4 березня

Читайте також