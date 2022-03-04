РФ згодна на зустріч Кулеби та Лаврова в Туреччині

Зустріч може відбутися в Анталії / Колаж "Сьогодні"
Постпред Російської Федерації при Женевській штаб-квартирі ООН Геннадій Гатілов заявив, що вважає гарною ідеєю зустріч міністрів закордонних справ у Туреччини.
Гатілова цитує підконтрольне Російській Федерації агентство РІА Новини, пише УП.
"Москва вважає гарною ідею Туреччини організувати зустріч глав МЗС Росії та України на Дипломатичному форумі в Анталії", – сказав Гатілов.
Що відомо
Сьогодні, 4 березня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запропонував провести зустріч глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби на дипломатичному форумі в Анталії.
Зустріч має відбутися в Туреччині з 11 по 13 березня.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕСвід окупантів, які її обстріляли.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення