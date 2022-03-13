РФ перекине в Україну 1500 морпіхів: останні дані Генштабу ЗСУ

Окупанти зазнають великих втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася вісімнадцята доба протистояння України російському військовому вторгненню. Істотних змін за останню добу не сталося.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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"Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. Порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права, продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України", – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що морально-психологічний стан військ противника продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов у виконанні наказів.

"На території Республіки Білорусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених під час бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Залучаються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ", – додають у повідомленні.

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У зв'язку з втратами збройні сили Російської Федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

За попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) і два БПЛА противника.

Обстріл Попасної

Російські окупанти під час бомбардування Попасної у Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Вони заборонені міжнародними угодами.

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"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", – написав у Facebook заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

Він зазначив, що фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel (Палаючий купол). За його словами, сьогодні російські окупанти застосовують цю зброю в українських містах, завдаючи жителям неймовірних страждань.

"Асвабадітєлі у всій красі. Скоти. Нелюди", – зазначив Білошицький.

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