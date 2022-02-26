Рінат Ахметов спрямував на допомогу Україні 150 млн гривень

Бізнесмен, президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов направляє 150 мільйонів гривень на допомогу Україні.

Про це повідомили в пресслужбі бізнесмена.

"Україна в біді, і кожен з нас робить все, що може, щоб допомогти нашій країні. Я допомагав, допомагаю і буду допомагати народу України. Сьогодні я віддаю 150 мільйонів гривень, з яких 50 мільйонів — на медикаменти та 100 мільйонів гривень — на допомогу столиці України місту Києву та киянам", — йдеться в повідомленні.