Рінат Ахметов спрямував на допомогу Україні 150 млн гривень

Рінат Ахметов направив гроші на допомогу Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Бізнесмен, президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов направляє 150 мільйонів гривень на допомогу Україні.
Про це повідомили в пресслужбі бізнесмена.
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"Україна в біді, і кожен з нас робить все, що може, щоб допомогти нашій країні. Я допомагав, допомагаю і буду допомагати народу України. Сьогодні я віддаю 150 мільйонів гривень, з яких 50 мільйонів — на медикаменти та 100 мільйонів гривень — на допомогу столиці України місту Києву та киянам", — йдеться в повідомленні.
Список медикаментів екстреної допомоги Фонд Ріната Ахметова визначає в координації з МОЗ України. Опрацьовуються гемоконтейнери, аптечки та інші медикаменти.
Для допомоги країні Рінат Ахметов об’єднав ресурси Благодійного фонду, ФК "Шахтар" та інших активів SCM.
Ситуація в Україні 26 лютого
- Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.
- На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".
- Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
- У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.
- Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як сховище.
- Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").
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