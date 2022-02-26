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Рінат Ахметов спрямував на допомогу Україні 150 млн гривень

Володимир Козир
26 лютого, 23:44
Гроші, зокрема, підуть на медикаменти

Рінат Ахметов направив гроші на допомогу Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Бізнесмен, президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов направляє 150 мільйонів гривень на допомогу Україні.

Про це повідомили в пресслужбі бізнесмена.

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Деталі

"Україна в біді, і кожен з нас робить все, що може, щоб допомогти нашій країні. Я допомагав, допомагаю і буду допомагати народу України. Сьогодні я віддаю 150 мільйонів гривень, з яких 50 мільйонів — на медикаменти та 100 мільйонів гривень — на допомогу столиці України місту Києву та киянам", — йдеться в повідомленні.

Список медикаментів екстреної допомоги Фонд Ріната Ахметова визначає в координації з МОЗ України. Опрацьовуються гемоконтейнери, аптечки та інші медикаменти.

Для допомоги країні Рінат Ахметов об’єднав ресурси Благодійного фонду, ФК "Шахтар" та інших активів SCM.

Ситуація в Україні 26 лютого

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