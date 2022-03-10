Рінат Ахметов про відновлення України: Не пошкодую ані сил, ані коштів

Рінат Ахметов не залишить Україну

Власник СКМ бізнесмен Рінат Ахметов вважає військовим злочином російські бомбардування мирних жителів у містах та селах нашої країни. При цьому дав чітко зрозуміти, що стане перемогою для України. Про це він сказав у коментарі американському виданню Forbes.

Бізнесмен подякував міжнародній спільноті за підтримку України, але зазначив, що вони могли б зробити і більше для нашої країни, зокрема те, про що "просить Україна, просить український народ та український президент".

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Зазначимо, що зараз Київ усіляко домагається від Заходу закрити небо над Україною, щоб перестали літати літаки та ракети окупантів.

Росія вчиняє військові злочини

"Те, що відбувається – військовий злочин і злочин проти людства щодо України та українців, яким немає ані пояснень, ані виправдань", – сказав Рінат Ахметов.

Він вважає, що президент РФ Володимир Путін націлений на країни, де є демократія, свобода та незалежність.

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"А це означає, що його метою можуть бути всі країни вільного світу. Якщо Україна разом з вами його не зупинить, то ніхто не знає, хто буде наступним", – наголосив бізнесмен.

Разом відновимо Україну

Він пообіцяв, що після перемоги України не пошкодує ані сил, ані коштів на відновлення держави, а також зараз не має наміру нікуди їхати і перебуває в Україні.

"Живу я зараз з тими самими почуттями, що й кожен українець – в очікуванні, що війна в нашій країні закінчиться нашою перемогою. І ми зможемо почати відновлювати нашу країну, щоб зробити її щасливою та процвітаючою. Зі свого боку я не пожалію на це ані сил, ані коштів", – заявив Рінат Ахметов.

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Перемога – це повний суверенітет України

За його словами, Україна розраховує після перемоги над Росією повернути захоплені раніше окупантами території.

"Повне припинення бойових дій, повне виведення російських військ з території України та повне відновлення державних кордонів України в межах, визнаних міжнародним правом. Тобто включно з Кримом та Донбасом", – відповів бізнесмен на запитання, що було б перемогою для України у цій війні.