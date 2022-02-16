Рінат Ахметов у Маріуполі познайомився із наймолодшим директором школи в Україні

Рінат Ахметов познайомився з директором школи у Маріуполі Миколою Чайкіним. Фото: колаж "Сьогодні"
Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов приїхав у Маріуполь та відвідав школу №26, де директором є Микола Чайкін – наймолодший директор України.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Бізнесмен вперше познайомився з молодим директором школи Миколою Чайкіним, який провів підприємцю екскурсію по навчальному закладу.
"От такий молодий у нас Микола! У мій час, коли чули "молодий директор школи", ми хвилювалися завжди", – сказав Ахметов.
Що відомо про наймолодшого директора школи в Україні?
У березні 2019 року 24-річний викладач німецької мови Микола Чайкін став наймолодшим директором школи в Україні. Він очолив школу №26 у Маріуполі. У чоловіка дві вищі освіти, він читає фентезі та дозволяє дітям користуватися мобільними телефонами на уроках.
Микола Чайкін – наймолодший директор школи в Україні
Рінат Ахметов обіграв мера Маріуполя у баскетбол
Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM, президент ФК Шахтар Рінат Ахметов спочатку зіграв із мером міста Вадимом Бойченком у футбол. Їхня серія пенальті завершилася внічию – 1:1.
А ось на баскетбольному майданчику, куди вони згодом перебралися, переміг Рінат Ахметов.
Він із третьої спроби закинув м'яч у кошик, а Бойченку це так і не вдалося.