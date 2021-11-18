Батьки та четверо дітей: у Вінницькій області знайшли мертвою цілу родину

У Вінницькій області загинула ціла родина - двоє дорослих та чотири дитини. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінницькій області сталася трагедія – в будинку знайшли мертвими двох дорослих та їхніх чотирьох дітей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Нещастя сталося у селі Мар'янівка Хмільницького району. Загиблих зранку 18 листопада знайшла староста села та зателефонувала в поліцію.

Подробиці

На місці події слідчо-оперативна група поліції та криміналісти провели першочергові слідчі дії. За попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки у будинку.

В результаті загинули 44-річний чоловік, його 34-річна дружина та їх діти віком 6, 8, 9 та 11 років.

Усі обставини з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за статтею Кримінального Кодексу України про "Умисне вбивство" з відміткою "нещасний випадок".

Ще четверо дітей загинули в Хмельницькій області

У селі Медисівка Хмельницького району сталася пожежа в приватному одноповерховому житловому будинку. Від вогню загинули четверо дітей.

Пожежа виникла близько 20:30 ввечері 17 листопада. Унаслідок цього загинули діти віком від одного до шести років (2015-2021 років народження).

Вогонь загасили господарі будинку ще до приїзду пожежників. Відомо, що маленькі діти залишились вдома самі без нагляду.

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