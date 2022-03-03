Росії нас не перемогти! Українці впевнені у перемозі над окупантами– опитування

Українці впевнені – окупантам нічого не світить. Колаж "Сьогодні"

Попри найвищий рівень стресу, українці вірять у здатність відбити наступ Росії (82%) і в те, що після війни Україна стане сильнішою (77%). Про це свідчать результати опитування Gradus Research.

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Опитування було проведено 28.2–1.3.2022 серед жителів міст із населенням 50 тис.+ у віці 18–60 років. Загалом опитали 2144 респонденти.

При цьому два головні фактори перемоги, на думку українців, – це потужність Збройних сил України (так вважають 63%), а також згуртованість та спротив українського суспільства (61%). У тому, що Україна здатна відбити напад РФ, упевнена більшість у всіх регіонах країни.

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Підтвердженням віри у перемогу України є те, що найкращим результатом переговорів респонденти вважають мир на умовах України або, принаймні, відведення російських військ з української території. Мир за умов Російської Федерації згодні прийняти лише 1% опитаних.

Головним винуватцем у війні українське суспільство вважає керівництво Російської Федерації (46%), ще 40% схильні вважати, що винні і керівництво, і політичні еліти, і народ Росії.

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Основними наслідками війни для РФ респонденти вважають світову ізоляцію (70%) та економічне падіння (65%).

Як ми писали днями, війна згуртувала Україну навколо Зеленського – у нього зараз рекордний рейтинг довіри народу.