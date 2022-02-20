Росія готує привід для нападу на Україну — заява НАТО

Єнс Столтенберг висловився про російську загрозу / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

НАТО бачить ознаки того, що Росія може розпочати повномасштабний напад на Україну — про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Всі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", — заявив Столтенберг в ефірі німецького телеканалу ARD, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Генсек НАТО зазначив, що попри заяви Росії про відведення військ від кордону з Україною, туди, навпаки, прибувають нові війська.

За словами Столтенберга, Росія готується створити привід для нападу на Україну. Проте Альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення, підкреслив генеральний секретар.

"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів із нами", — сказав він.

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Загроза вторгнення Росії

За останні тижні західні офіційні особи попереджали, що Росія може підготуватися до вторгнення в будь-який час. Але Росія спростувала ці твердження, заявивши, що війська проводять військові навчання в регіоні.

За останніми оцінками уряду США, вздовж кордону з Україною, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, наразі розміщено від 169 000 до 190 000 російських військовослужбовців, але до цієї цифри входять і бойовики на окупованій території України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

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На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провокації зараз дуже небезпечні. "Один обстріл, один артилерійський вогонь можуть призвести до війни", – попередив він.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про загрозу найбільшої війни з 1945 року.

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