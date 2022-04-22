Росія може готувати провокації на Великдень в Україні – СБУ

СБУ та Нацполіція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень в Україні пройшов безпечно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти можуть влаштувати провокації на Великдень в Україні. Правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними в цей період.

Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України.

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"Повага до церков і святинь відсутня"

"Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні. Так росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій із боку армії РФ і заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об’єднань", – йдеться в повідомленні.

У СБУ заявили, що Служба та Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень пройшов безпечно:

"Проте громадянам потрібно враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів".

Служба рекомендувала вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.

Нагадаємо, дедалі більше російських окупантів усвідомлює, що Україну їм не завоювати. Вони зневірилися у своїй місії "визволителів" і єдине, чого хочуть, – повернутися цілими додому. Про це йдеться в листуванні російського окупанта зі своїм знайомим, копію якого вдалося отримати СБУ.

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