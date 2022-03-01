Росія завдасть ракетного удару по Києву – яка ціль

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Міністерство оборони Російської Федерації загрожує завдати удару високоточною зброєю по об'єктах у Києві.
Про це повідомляє кремлівський пул.
"Будуть завдані удари"
"З метою припинення інформаційних атак проти Росії по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру ПСО у Києві (72 ЦІПСО ВМС України. – Ред.), будуть завдані удари високоточною зброєю. Закликаємо українських громадян, які залучаються українськими націоналістами для здійснення провокацій проти Росії, а також мешканців Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, залишити свої будинки", – йдеться в заяві.
Заява СБУ
У Службі безпеки України попередили про фейки з боку російських окупантів:
"Будьте готові до чергового фейку, який спробують запустити російські окупанти. А саме: що українське керівництво та уряд здали країну. Ця дезінформація може бути тиражована через усі можливі канали".
Мета фейку, як зазначає СБУ, полягає в тому, щоб дезорієнтувати, посіяти паніку серед громадян та схилити українські війська до здачі.
"Однак навіть у разі зникнення та здатності перевіряти, чи ці дані є надійними, будьте впевнені: капітуляція та здавання інтересів України неможливі! Керівництво держави разом з народом виступає проти російських військ і робить все можливе для звільнення українських територій від окупантів. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть за перемогу! Слава Україні!" – заявили в СБУ.
У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії
Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив про те, що розпочинає розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.
"Я ознайомився з висновками Управління з попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", — йдеться у повідомленні.
За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти готуються незабаром запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.
Що відбувається в Україні 1 березня
- У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
- З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти і напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
- На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.
- Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.
- Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївку, снаряди пошкодили житлові будинки.