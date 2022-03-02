Росія завдала ракетного удару по судну Banglar Samriddhi в порту "Ольвія"

Загарбники влучили ракетою в судно Banglar Samriddhi / Фото: Колаж: Сьогодні

Військово-морські сили Росії завдали ракетного удару по судну Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), що перебуває в порту "Ольвія" на якірній стоянці №363. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Повідомляється, що одна ракета влучила в надбудову, на судні почалася пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксири. За попередніми даними, постраждалих немає.

Реклама

За інформацією відомства, судно зайшло до порту 23 лютого і перебувало в очікуванні завантаження, без можливості виходу через незаконні навігаційні попередження (ПРІП) про обмеження судноплавства від ВМС російської федерації.

26 лютого в акваторії Чорного моря російський корабель"дружнім вогнем" знищив свій військовий літак.

"Російський військовий корабель, йди на х**й": в Одесі на пляжі з'явився легендарний напис

24 лютого наші прикордонники на острові Зміїний жорстко відповіли російським військовим, які запропонували їм здатися. В Одесі на пляжі 16-тої станції Великого Фонтану залишили напис слів, що увійшли до історії.

Реклама