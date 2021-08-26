Росія відмовляється визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі – Гармаш

Зліва на фото - Сергій Гармаш, член делегації України в ТКГ. Колаж: "Сьогодні"

Член української делегації в Тристоронньої контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Росія самоусунулася від переговорного процесу.

Про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Росія самоусунулася від переговорного процесу як сторона конфлікту. Переговорний процес через це стопориться. І ми змушені на це реагувати", – заявивши Гармаш.

Представник української делегації зазначив, що коли Росія визнає себе стороною конфлікту на Донбасі, тоді можна буде говорити про компроміси.

"Коли Росія захоче вирішити конфлікт, завершити конфлікт, визнає себе стороною конфлікту і почнеться діалог, тоді можливе обговорення з Росією компромісних варіантів. Але сьогодні, поки Росія не визнає себе стороною конфлікту, Україна реалізує свою політику", – додав він.

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Мінські угоди

5 вересня 2014 року у Мінську були укладені перші угоди щодо Донбасу. Тоді в них брали участь представники Росії, України і ОБСЄ, а також там були присутні ватажки "Л/ДНР".

12 лютого 2015 року у столиці Білорусі були підписані другі Мінські угоди, але вже на рівні лідерів держав. У переговорах взяли участь президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Через кілька років в Україні заговорили про недоцільність переговорів у Мінську, оскільки Лукашенко основний союзник Путіна і, мовляв, не можна вірити його мирним прагненням. А після початку репресій проти білорусів з серпня 2020 року, у Києві вважали, що Мінськ не може бути майданчиком для досягнення миру.

Раніше ми повідомляли, що віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, хто замінить Кравчука в ТКГ, якщо він не встигне одужати.

Також нагадаємо, американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасової повіреної Крістін Квін, заявляв, що Росія з самого початку не виконує Мінські угоди.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: