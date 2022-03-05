Росія відправить в Україну понад тисячу найманців – ЗМІ

Росія може збільшити темпи та силу своїх ударів / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія готова направити в Україну ще до 1000 найманців найближчими днями та тижнями. Військові РФ можуть "бомбардувати міста до підпорядкування", що може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

Про це попередив високопоставлений представник західної розвідки, пише CNN.

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"Ми бачили деякі ознаки того, що вони найняті ", – сказав чиновник.

Тепер офіційний представник США повідомив CNN, що Росія планує найближчим часом відправити ще до 1000 найманців.

За словами чиновника, сили найманців укріплять ослаблі частини, оскільки вторгнення Росії в Україну триває вже другий тиждень.

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Чиновник додав, що США вважають, що найманці, які вже перебувають в Україні, "погано проявили себе, зіткнувшись із жорсткішим, ніж очікувалося, опором з боку українців", і що станом на кінець лютого в ході війни вже було вбито близько 200 таких найманців.

Тим часом офіційні особи США та Заходу очікують, що Росія збільшить темпи та силу своїх ударів по ключових населених пунктах України, включаючи Київ.

Тепер Росія, схоже, готова "бомбити міста до підпорядкування", заявив у п'ятницю один із високопосадовців західної розвідки, що може призвести до значного збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

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"Це дуже грубий підхід", – сказав чиновник. "Важка зброя не тільки важча за вагою, а й важча з точки зору шкоди, яку вона може завдати. І вони набагато менш розбірливі".

Інші офіційні особи зауважили, що російська стратегія змістилася з військових цілей на цивільне населення, при цьому дедалі більше атак було зосереджено на населених пунктах.

"Наступні дні, ймовірно, будуть ще гіршими, з великою кількістю смертей, страждань і руйнувань, оскільки російські збройні сили перекидають важче озброєння і продовжують свої атаки по всій країні", – заявив у п'ятницю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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