Росія склала список політиків України, яких слід ліквідувати – ЗМІ

У Білому домі були здивовані, наскільки детально складені Кремлем списки цілей в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Розвідка США отримала інформацію, що у Кремлі вже визначили, кого в Україні потрібно заарештувати чи вбити насамперед у разі вторгнення. Йдеться про українських політиків та активістів, а також про білоруських та російських дисидентів, які перебувають на території України.

Про це повідомляє Foreign Policy, посилаючись на свої джерела серед влади США та американської розвідки

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У ЗМІ уточнили, що США розсекретять деякі дані розвідки для влади України та її союзників у регіоні, щоб протистояти конкретним російським загрозам

"Росія спробує посилити співпрацю за допомогою залякування та репресій", – заявило одне з джерел Foreign Policy.

Як пише ЗМІ, Росія готова застосувати цілий арсенал інструментів для цього: викрадення, насильство, затримання, тортури. Все це уготоване для тих, хто в Україні виступає проти політики Кремля. Вказано, що, окрім політиків, йдеться і про журналістів та активістів.

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Джерела медіа повідомляють, що у Білому домі були здивовані тим, наскільки докладно складено списки російської розвідки. Водночас там вважають, що це типові дії Кремля: знищити елементи опозиції після воєнного наступу .

Нагадаємо, що голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що російська армія вже готова для вторгнення на територію України. Раніше президент США Джозеф Байден попередив Україну про напад на Київ із боку Росії найближчими днями. У Білому домі додали, що Володимир Путін уже ухвалив таке рішення.

А віцепрезидент США Камала Гарріс прибула з чітким сигналом до союзників США на Мюнхенську безпекову конференцію. Вона заявила, що США та Європа готові до спільних безпрецедентних санкцій проти Росії. А також зазначила, що у Білому домі розуміють, коли Росія бреше.