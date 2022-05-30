Росія запроваджує на своїй території нові способи геноциду українців

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Росіяни влаштували фільтраційні табори на своїй території для українців, які були силоміць вивезені до РФ і намагаються звідти втекти. Це відбувається біля кордону с Естонією, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він радить людям шукати інші шляхи втечі з країни-агресора.

"Окупанти не просто не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів "денаZіфікації". Тепер фільтраційні табори для українців не тільки на окупованої території України. Надійшли перші свідчення про облаштування фільтраційних таборів безпосередньо в Росії в районі пунктів переходу державного кордону Росії з Естонією. Тепер росіяни при встановленні українців, що намагаються перетнути кордон і щодо яких мають данні, що вони отримали статус прихистку від війни, доставляють їх до такого фільтраційного табору", — написав він.

За словами Андрющенка, там с українцями поводяться ще жахливіше, ніж на окупованих територіях Донецької області.

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"Маріупольці, що потрапили до такого табору вперше два тижні тому розповідають, що табір в Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою забавкою в порівнянні з прикордонним російським. Тенденція справжнього геноциду набирає обертів. Тому, маріупольці, ті що намагаються втекти з Росії – будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через Білорусь та Грузію. Терор проти українців на марші", — заявив він

Також радник мера Маріуполя повідомив, що за минулу добу до фільтраційного табору у селі Безіменне Новоазовського району доставлено 253 людини, зокрема 33 дитини. З Безіменного до російського Таганрогу депортовано 235 маріупольця, зокрема 28 дітей.

"Фільтрація" у Маріуполі

Раніше стало відомо, що окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт в Маріуполі. Він розташований у приміщенні "Метро". Особливий цинізм від окупантів проявляється в тому, що гуманітарна допомога та фільтраційний штаб розмістили в одному місці. Фільтрацію разом з ФСБ знов здійснюють окупанти з лав "державних волонтерів".

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