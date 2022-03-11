Росія випустила вже майже 330 ракет по мирних містах і селах України

Росія вже випустила сотні ракет по Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Від початку вторгнення 24 березня Росія випустила 328 крилатих ракет по мирних містах і селах України.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ в Facebook.
Мова йде про оперативно-тактичні ракети наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр".
"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.
Серія авіаударів по Україні 11 березня
Дніпро
Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня. Місцеві жителі повідомляють, що по одному з районів Дніпра було завдано ракетних ударів.
Авіаудари сталися у Новокодацькому районі міста. Зокрема, зафіксовано влучення:
- поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку,
- у двоповерхову взуттєву фабрику з наступним займанням.
"Попередньо, 1 людина загинула", – повідомили рятувальники.
Івано-Франківськ
В Івано-Франківську о 7:12 ранку 11 березня було чути вибухи.
Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що у місті пролунали вибухи в районі аеропорту.
"Повітряна тривога не спрацювала, відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх жителів міста, будь ласка, не поширюйте відео з вибухами, зберігайте спокій", – сказав Марцінків.
Він додав, що удар по Івано-Франківську стався вдруге.
Луцьк
Вибухи прогриміли в стороні аеродрому. О 5:45 по місту запустили три ракети. На місці виявили двох загиблих військовослужбовців, поранених – шість. Згодом стало відомо, що загинули четверо людей.
"Не спрацювала система оповіщення, якою керують ЗСУ. Цим займається військова адміністрація. О 4:37 була тривога, о 4:50 – відбій. А о 5:45 були вибухи, сирена через 4 хв. після цього була", – пояснив мер міста Ігор Поліщук.
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