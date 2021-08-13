Росія завезла на Донбас нові партії озброєння і техніку

Поки на Донбасі бойовики не припиняють обстріли, Росія тим часом продовжує посилювати окупаційні війська: з початку серпня в т.зв. "ЛНР" і "ДНР" перекинуто нові партії озброєння і боєприпасів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російське командування нарощує бойові можливості з'єднань і частин "1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК" оперативного угруповання російських окупаційних військ.

З початку серпня з території Росії ввезено близько однієї тисячі тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, в тому числі бойові броньовані машини і 12,7-мм патрони для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

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Для приховування поставки бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які проходять через пропускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в частині Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні був окупований Росією Крим.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає неоголошеною. Водночас світова спільнота в особі Євросоюзу, Сполучених Штатів і багатьох інших країн засуджує агресивні дії РФ і не визнає окупації Криму. На окупантів наклали безліч санкцій.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями розвідка повідомила тривожні дані з "Л/ДНР" – бойовики відпрацьовують наступальні дії.

Також нагадаємо, що 27 липня був рівно рік перемир'я на Донбасі. Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку перемир'я, але навіть в таких умовах втрат у ЗСУ стало набагато менше. У ТКГ розповідали, скільки загинуло українських військових за час перемир'я.