Росіяни під білими прапорами розстрілюють сумчан – голова ОДА

Окупанти обстрілюють місцевих / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Низи Сумської області окупанти під білими прапорами розстрілюють мирних жителів.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram.

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"Село Низи, Сумський район, ворожа техніка їздить селом Низи та його околицями. Ворожа техніка їздить селами з білими прапорами та розстрілюють мирних людей", – написав Живицький.

Він закликав людей залишатися в будинках, подалі від вікон, і не виходити на вулицю.

Що відбувається в Україні 1 березня

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

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