Росіяни під білими прапорами розстрілюють сумчан – голова ОДА

Окупанти обстрілюють місцевих / Фото: Колаж: Сьогодні
У селі Низи Сумської області окупанти під білими прапорами розстрілюють мирних жителів.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram.
"Село Низи, Сумський район, ворожа техніка їздить селом Низи та його околицями. Ворожа техніка їздить селами з білими прапорами та розстрілюють мирних людей", – написав Живицький.
Він закликав людей залишатися в будинках, подалі від вікон, і не виходити на вулицю.
Що відбувається в Україні 1 березня
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