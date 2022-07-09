Росіяни привезли до Криму підбитий біля Зміїного "Юнармієць Балтики" (фото)

Окупанти привезли до Криму пошкоджений протидиверсійний катер. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупований Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений Збройними силами України російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармієць Балтики". Катер типу "Раптор" Балтійського флоту було перекинуто до Чорного моря на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук.

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П-342 "Юнармієць Балтики" зазнав пошкоджень під час бойових дій біля українського острова Зміїний.

Для доставки на острів техніки та озброєння Росія використовувала десантні катери типу Раптор та катери типу БК-10.

На опублікованих фото видно пробоїну від влучання снаряда. Патрульні катери проєкту "Раптор" – серія високошвидкісних патрульних катерів прибережної зони.

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Російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармієць Балтики". Фото: росЗМІ

Катери призначені для патрулювання, проведення пошуково-рятувальних операцій, перекидання десанту у прибережній зоні морів.

Також вони можуть входити до складу великого десантного корабля або універсального десантного корабля, розміщуючись у док-камері або на борту.

Раніше ми розповідали, що у Бердянському порту російські окупанти підняли з дна великий десантний корабель "Саратов", що затонув у березні. Він перевозив техніку загарбників. За словами українських військових, "Саратов" затопили ударом оперативно-тактичної ракети.