Росіяни захопили два українські судна в Чорному морі

Танкер Афіна. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські військові взяли в полон два судна України з мирними екіпажами.
Про це повідомляє Одеський прикордонний загін у Facebook.
"Танкер "Афіна", перебуваючи у територіальному морі Румунії, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник негайно повідомив в усі компетентні органи в Україні", – йдеться у повідомленні.
Морські прикордонники також зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод прямував до острова Зміїний.
"Майже відразу, як тільки обидва цивільні судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і вони припинили виходити на зв'язок. А вже сьогодні вранці системи автоматичної ідентифікації суден показали їхнє перебування за 18 миль від окупованого Криму", – заявили прикордонники.
Там зазначили, що російські військові кораблі під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції здійснили "піратське захоплення двох суден під українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів".
Ситуація в Україні 27 лютого
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